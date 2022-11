Le programme flamand "James the musical" couronné aux Rose d'Or Awards à Londres

(Belga) Le programme "James the musical", qui retrace la vie d'un ou une invitée sur la chaîne flamande Play4, a remporté lundi soir une Rose d'Or à Londres, dans la catégorie "Divertissement en studio".

Parmi les célébrités flamandes dont le parcours a été retracé en musique, le présentateur-vedette James Cooke a accueilli la chanteuse Natalia, le styliste et animateur Jani Kazaltzis, l'humoriste Philippe Geubels ou encore Gert Verhulst, du programme pour enfants "Samson en Gert". James Cooke s'est réjoui de cette récompense internationale, le dernier programme belge primé remontant à 2018. Il a dédié sa Rose d'Or "à tout un secteur", alors que "la Flandre est un vivier de talents". "James the musical" s'est imposé face à cinq concurrents : "99 - Eine:r schlägt sie alle!' (Sat.1, Allemagne), 'Holey Moley' (Disney/ABC, États-Unis), 'I Literally Just Told You' (Channel4, VRoyaume-Unis), 'Stealing The Show' (ProSieben, Allemagne) et 'That's My Jam' (NBC, États-Unis). Depuis 1961, les Rose d'Or Awards récompensent à l'international des programmes télévisuels et radiophoniques qui se distinguent par leur originalité et leur créativité. Par le passé, les programmes flamands "De Mol" (2000), "Benidorm Bastards" (2010) et "Wat Als ?" (2013) avaient déjà été auréolés. En 2018, c'est "Down the road" et "Sorry for Everything", diffusés sur la première chaîne de la VRT qui avaient raflé une Rose d'or. (Belga)