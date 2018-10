Le PS conserverait sa majorité absolue à Charleroi

(Belga) Le PS est en voie de conserver de justesse sa majorité absolue en sièges dimanche soir à Charleroi, malgré un score en recul de plusieurs points. Le PTB est le grand gagnant du scrutin avec un résultat en progression de près de 12 points.

Le MR, emmené par l'échevin sortant Cyprien Devillers, affiche pour sa part un score en recul de près de 4 points. Ecolo se stabilise. La liste C+, qui comptait notamment en ses rangs l'échevin cdH sortant Eric Goffart, récolte quant à elle quelque 7%. Au-delà, les scores de DéFI et du Parti populaire pourraient permettre aux deux formations de faire une entrée au conseil communal carolo. Avec son résultat, le PS est en position de force. Il pourrait décider de s'allier avec le MR et C+ dans une coalition qui ressemblerait à la majorité sortante. Il pourrait tout aussi bien choisir de s'allier à Ecolo. Dimanche, plusieurs candidats sur la liste PTB ont indiqué qu'ils s'attendaient également à être consultés pour des contacts initiaux, vu le résultat de leur liste. (Belga)