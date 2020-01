Le PS, croit-il à la main tendue de Bart De Wever ? Voici la réponse de Rudi Vervoort

Rudi Vervoort (PS) était face au journaliste politique Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Le ministre-Président de la Région bruxelloise est revenu sur l'actualité politique et la main tendue du président de la N-VA vers les socialistes francophones en vue de la formation d'un gouvernement fédéral. Le PS, croit-il à la main tendue de Bart De Wever ?, a demandé Fabrice Grosfilley. "J'ai envie de répondre que c'est avec une grande circonspection que nous recevons ce message. nous connaissons l'histoire. Difficile de lire dans le jeu de Bart De Wever, c'est plutôt sa marque de fabrique et au fil du temps sa légitimité s'est largement étiolée. C'est difficile de croire à sa sincérité. On a toujours l'impression qu'il rajoute une petite couche pour remettre un peu de brouillard dans le processus et de se dire que cette crise peut encore se poursuivre indéfiniment, ce qui peut-être l'arrange", a déclaré le ministre-président bruxellois.