Le PS demande des clarifications au Premier ministre

Le groupe PS à la Chambre persiste à vouloir obtenir du Premier ministre Charles Michel qu'il vienne solennellement en séance plénière de la Chambre fournir des clarifications sur ce qu'il compte faire avec le gouvernement fédéral, dès son retour de Marrakech. "Nous souhaitons savoir d'où il vient, où il en est, où il va".

Le chef de groupe Ahmed Laaouej a demandé dimanche une réunion urgente de la conférence des présidents de la Chambre permettant d'organiser cette séance solennelle. La conférence des présidents se réunira mardi midi. Les socialistes s'interrogent sur ce qu'il s'est produit ce week-end après la démission des ministres N-VA et la nomination de ministres en remplacement. Y a-t-il un changement de gouvernement, une nouvelle déclaration, un nouveau programme ? "Le Premier ministre doit prendre ses responsabilités, en séance plénière de la Chambre, pas lors d'une nouvelle conférence de presse à la télévision. Il doit expliquer quel est le périmètre de son action, préciser quels sont encore ses éventuels liens avec la N-VA qui, après avoir dirigé le gouvernement, semble continuer à diriger le parlement et le pays". La question de la confiance a été posée lundi par la N-VA, Groen et le sp.a. Si une motion de confiance devait être déposée, le groupe PS voterait contre. Il voterait en faveur d'une éventuelle motion de méfiance déposée par un parti démocratique.