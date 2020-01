Le PS dénonce l'hypocrisie de Bart De Wever: "Une fois qu'il arrive à la table des négociations, IMPOSSIBLE d'avoir un compromis"

Les informateurs royaux ont vu leur mission prolongée d'une semaine par le roi Philippe. Pour tenter une énième fois d'obtenir un accord entre le PS et la N-VA, les deux partis dominant de part et d'autre de la frontière linguistique ? À l'écoute du socialiste Nicolas Martin, bourgmestre de la ville de Mons interrogé ce matin par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, cela s'apparente à une mission impossible.

Fabrice Grosfilley: PS et N-VA dans un même gouvernement, il y a encore une possibilité ou c'est de l'acharnement ?

Nicolas Martin: On a de plus en plus le sentiment que c'est de l'acharnement. Cela fait un mois et demi que les informateurs royaux ont été désignés. On a tenu 30 à 40 réunions à la fois sur le plan politique et sur le plan technique avec la N-VA. On s'est rendu compte que malgré les bonnes intentions affichées par monsieur De Wever à l'extérieur, une fois qu'il arrive à la table des négociations avec les partenaires et en particulier le PS, il est impossible d'avoir un accord, un compromis avec lui. C'est totalement impossible d'obtenir un accord qui permette de mettre en oeuvre au moins une partie du programme du parti socialiste. Il n'y a aucune, aucune ouverture de la part de la N-VA depuis plusieurs semaines.

Fabrice Grosfilley: La mission des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens est prolongée pour vérifier. Vérifier quoi ?

Nicolas Martin: On se le demande.