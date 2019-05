Elections 2019 - PS vainqueur selon les premières tendances: "Il faut rester très prudent", réagit Elio Di Rupo

Un sondage de sorties des urnes réalisé par l'ULB pour RTL INFO permet de dégager les premières tendances des résultats des élections fédérales, régionales et européennes. Celles-ci doivent être confirmées par les résultats officiels qui commenceront à tomber vers 17h. Ce sondage de sorties des urnes donne le PS grand vainqueur.

Au micro de nos journalistes Mathieu Langer et Thomas Kinet, le président du PS, Elio Di Rupo s'est confié sur ces premières tendances. "Il faut rester très prudent car entre les sondages à la sortie des urnes et la réalité, il y a toujours une très grande distance. Voyons au cours de la soirée quels sont les résultats effectifs et ce n’est qu’avec ces résultats effectifs en suffisance que je pourrais commencer à exprimer une opinion mais pour l’instant restons très prudents", a-t-il indiqué.

"Il y a une radicalisation très forte"



Le président du parti préfère attendre les premiers résultats avant de s'exprimer. "La volonté du PS reste de faire en sorte de revenir au gouvernement wallon et fédéral car je pense qu’une grande partie de nos concitoyens veulent du changement", assure-t-il.

Avant d'ajouter: "On a dit durant la campagne que l’on devait trouver une majorité avec un programme le plus progressiste possible. Nous restons dans cette ligne. Le soir des élections, une réalité s’impose à nous. C’est celle qui est voulue par les citoyens. Nous avons mené une campagne avec une volonté clairement exprimée mais le soir des élections, c’est un autre univers. C’est un univers qui est le résultat sur la volonté des citoyens. Je pense qu’on doit tenir compte de cette volonté. Quelle est telle? Il faut attendre quelques heures".

En Flandre, les premiers résultats partiels du scrutin législatif dans la commune de Heist-op-den-Ber en province d'Anvers montrent, sur base de 7% des bulletins dépouillés, un retrait de la N-VA au profit du Vlaams Belang. "C’était prévisible. Il y a une radicalisation très forte et la N-VA a eu une tendance à donner l’impression que puisqu’elle a gouverné au niveau fédéral, par rapport aux extrémistes néerlandophones, elle n’était pas assez extrémiste. Mais attendons les résultats", confie Elio Di Rupo.

Le président du parti a expliqué attendre désormais les résultats. "Je vais essayer de me décontracter un peu", rigole-t-il.