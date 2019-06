Rebondissement dans les négociations: le PS invite le PTB à un nouveau tour

Le PS ouvre toujours grand la porte au PTB en Wallonie, est-il apparu au cours des débats politiques sur RTL-TVi dimanche. Le président des socialistes francophones, Elio Di Rupo, a d'ailleurs envoyé une invitation au président des communistes, Peter Mertens, pour un troisième tour de négociation mardi.

Le PS a adressé une nouvelle invitation à négocier au PTB, a indiqué dimanche le président du PS, Elio Di Rupo, sur le plateau du RTL INFO au micro de Pascal Vrebos. L'entretien souhaité par les socialistes francophones est prévu mardi afin de poursuivre les discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. "J'ai invité le président du PTB, Peter Mertens, à un troisième tour de négociation mardi. Je lui ai envoyé une invitation et lui ai indiqué que son heure serait la mienne", a expliqué M. Di Rupo.

Mardi passé, le PTB a claqué la porte des discussions avec le PS. Depuis lors, les deux partis s'accusent mutuellement d'être les responsables de cet échec. Mais ce dimanche, lors de l'émission 'C'est pas tous les jours dimanche, le député socialiste wallon Pierre-Yves Dermagne, marquait à nouveau l'ouverture de son parti au PTB: "Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, on peut le construire avec vous, avec une majorité de gauche. Vous êtes nécessaires et indispensables."