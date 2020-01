Le PS répond à Maggie De Block : non, il ne faut pas fermer tant de maternités

Christie Morreale (PS), ministre wallonne de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé, reproche à Maggie De Block, ministre fédérale de la Santé, sa logique de "rentabilité" en souhaitant fermer 17 maternités belges. L'invitée de 7h50 sur Bel RTL a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley. "Si on regarde les 8 maternités qui étaient menacées en Wallonie, en réalité, il n’y en a que 2 si on doit regarder les nouveaux critères qui existent aujourd’hui", réagit-elle.

De plus, selon elle, "les maternités extrêmement petites n’existent plus".