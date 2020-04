Le PS veut un chèque de 200 euros pour les bas et moyens salaires

(Belga) Le Parti socialiste réclame un chèque pouvoir d'achat de 200 euros pour les ménages à bas et moyens salaires afin de participer à la relance de l'économie, indique dans la DH le chef du groupe socialiste à la Chambre Ahmed Laaouej.

"Les Régions ont alloué des primes de 4.000-5.000 euros à toute une série d'entreprises et d'indépendants. Des aides indispensables pour leur permettre de surmonter la crise. Mais une économie marche sur deux jambes. On a besoin de ménages qui ont les moyens d'acheter leurs produits et services", expose M. Laaouej. À ses yeux, cette aide peut constituer un élément de relance de l'économie, en établissant un climat de confiance. Quelque 3 millions de personnes pourraient en bénéficier, soit à peu près la moitié des contribuables, pour une enveloppe de quelque 600 millions d'euros. Le PS répète aussi sa demande de suspension temporaire des paiements des crédits à la consommation et réclame par ailleurs, parmi d'autres mesures, le remboursement partiel des primes d'assurance auto, au prorata de la période de confinement pendant laquelle il y a eu moins de voitures en circulation, donc moins de sinistres. (Belga)