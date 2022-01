Le PTB continue de "faire pression" en faveur d'une TVA à 6%

(Belga) Le PTB a souligné jeudi matin sa demande d'une baisse (permanente) de la TVA sur l'énergie en menant une action à la rue de la Loi, projetant cette proposition au laser sur la façade des cabinets du Premier ministre Alexander De Croo et du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Le président du parti communiste Raoul Hedebouw était présent.

"De plus en plus de partis soutiennent la proposition" d'une TVA à 6%, se sont réjouis Raoul Hedebouw et le député Peter Mertens, comme d'autres élus du parti s'en étaient félicités mercredi en commission Finances et Budget de la Chambre. Avec une certaine nuance cependant: le ministre des Finances a annoncé avoir mis sur la table du gouvernement fédéral une baisse temporaire de la TVA à 6%, dans une première phase, avant d'imaginer une solution à plus long terme qui pourrait prendre la forme d'une TVA variable. Les socialistes, par ailleurs, soutiennent également de longue date une TVA rabaissée sur l'énergie. Le PTB continue de son côté sa campagne qui passe aussi par une "action mail" visant les ministres et présidents de parti. Selon le parti d'extrême-gauche, "Engie-Electrabel réalise 2,6 milliards d'euros de surprofits grâce aux prix élevés de l'énergie". (Belga)