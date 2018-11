Le PTB dans une majorité communale: "Il faut mettre fin à l'hypocrisie" déclare Bart De Wever

Bart De Wever a vivement réagi dans VTM NIEUWS, samedi soir, à l'accord de majorité signé entre le sp.a et le PTB/PVDA à Zelzate, en Flandre orientale. "Il est dommage que la gauche dans notre pays n'ait aucune hygiène démocratique", a commenté le président de la N-VA.

Selon Bart De Wever, le PTB précise toujours dans ses statuts qu'il est communiste. "Là où les communistes gouvernent, il y a de la pauvreté et souvent la dictature. Cette même gauche évoque toujours le cordon sanitaire. Pas d'extrême droite et de droite radicale, mais l'extrême gauche et la gauche radicale sont tout aussi mauvaises et, à mon avis, bien pires. Il faut mettre fin à cette hypocrisie."

Le président de la N-VA ajoute qu'il n'existait pas de cordon sanitaire aux yeux de son parti. "Mais nous ne gouvernons jamais avec des gens qui ne sont pas démocratiques, et pour le reste, nous n'avons plus de restrictions."

Le président du PTB Peter Mertens a réagi à ces propos sur Twitter. "Selon De Wever, le cordon est contre l'extrémisme et le radicalisme. Si cela était vrai, il devrait s'appliquer à son propre ministre de l'Alt-right Francken et aux amis de Schild &Vrienden dans son parti. Le cordon est contre le racisme, et il le sait."