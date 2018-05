Le PTB existe-t-il sans Raoul Hedebouw? La réponse du principal intéressé (vidéo)

Raoul Hedebouw, le député fédéral et porte-parole national du PTB, était l’invité de Pascal Vrebos après le RTL Info 13H sur RTL TVI. Il a notamment été interrogé sur la "Hedebouw-dépendance" de son parti.

Les électeurs du PTB sont-ils Raoulofiles? "J’espère bien qu’ils aiment Raoul mais surtout il faut aimer le PTB", a réagi avec le sourire le député.



Quand Pascal Vrebos lui fait remarquer que son président est moins populaire et moins médiatique que lui, Raoul Hedebouw peine à donner une explication satisfaisante. Pour le présentateur, c’est avant tout sa bonhomie et sa tchatche qui feraient la différence, c’est pourquoi il serait l’étendard du parti des travailleurs de Belgique.



"Moi, je suis le porte-parole du parti, on a que deux députés avec Marco Van Hees et donc on est que deux au parlement. Mais j’espère qu’en 2019, on va apprendre à connaître beaucoup plus d’autres têtes", a déclaré Raoul Hedebouw.