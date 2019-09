Le PTB présidera la commission énergie, climat et mobilité du parlement wallon

(Belga) L'heure est à la répartition des tâches, ce lundi, dans les différentes commissions du Parlement de Wallonie, avec notamment la nomination de leur président respectif. Et grande première à Namur: c'est le PTB, via le député hennuyer Antoine Hermant, qui présidera la commission énergie, climat et mobilité.

"C'est une première pour le PTB de diriger une commission du Parlement de Wallonie", s'est d'emblée réjoui Antoine Hermant avant de rappeler que "l'énergie et le transport pèsent énormément dans le portefeuille des gens". Face à la nécessité de la transition écologique, "il est indéniable que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer", a-t-il ajouté. "Au PTB, nous soutenons les débats qui vont au coeur des choses tout en respectant l'avis de chacun et la diversité des opinions exprimées. Nous espérons que les travaux de cette commission seront à la hauteur de l'enjeu", a conclu Antoine Hermant. (Belga)