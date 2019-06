Négociations politiques - LE DIRECT: "Le PS tourne en rond pour mieux justifier une coalition PS-MR"

10h30: En Wallonie, le président du PS, Elio Di Rupo, et son bras droit, l'ancien ministre-président Paul Magnette, ont reçu ce mercredi matin Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo. Il a déclaré à son arrivée: "Je ne vais pas tomber dans les travers de ceux qui transforment ces moments de contacts extrêmement important en un show de communication. Nous sommes ici car des électeurs ont fait le choix de soutenir le projet des écologistes. Dans ce projet, il y a des compétences et des dossiers extrêmement importants. Notamment en matière d’enseignement. Plus de 100.000 enseignants attendent de connaitre la feuille de route pour les 5 prochaines années. Se donner du temps n’est jamais mauvais, mais surtout prendre le temps pour parler enseignement, petite enfance, jeunesse, culture. Des dossiers qui sont bien souvent oubliés. Des dossiers qui méritent bien mieux que le cinéma que j’ai vu hier."

09h: Le PTB quitte la table - Le dialogue est bel et bien rompu ce matin entre PS et PTB. La réunion hier soir à Namur a tourné court. Elle se tenait dans le cadre des consultations pour la formation d'un gouvernement en Wallonie. Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, a quitté la table des discussions. Coup de sang ou position définitive? Nous lui avons posé la question: est-ce que, ce matin, la négociation avec le PS est terminé en Wallonie?

"On s'est rencontrés deux jours. On a négocié pendant des heures. Pour nous, il n'y a aucune volonté de rupture du côté du PS qui est en train de tourner en rond pour mieux justifier dans les jours à venir une coalition PS-MR. On n'est pas candidat pour ça. Si c'est pour refaire un remake, il faut pas compter sur le PTB", a répondu Raoul Hedebouw.

Côté PS, on soupçonne que le PTB "charge" le parti socialiste pour ne pas assumer son rôle et "justifier" le choix de l'opposition.

Le parti socialiste a toutefois invité le PTB à reprendre les négociations dès jeudi. "S'ils ne viennent pas, tant pis, ils prendront la responsabilité. Mais pour nous, il y a une chance unique en Wallonie de pouvoir former un vrai gouvernement de gauche (...) Avec le PTB et Ecolo, ensemble nous pouvons former une majorité de progrès, ce serait donc vraiment dommage que l'un ne joue pas le jeu. Et je pars du principe que demain nous pouvons nous retrouver et faire avancer les choses", a déclaré Paul Magnette.

"Nous ne viendrons pas. Dans ce cadre-là, sans rupture, ça ne sert à rien de revoir le PS", avait cependant déjà répondu mardi soir le porte-parole du PTB.

Les coalitions possibles en Wallonie restent donc la coalition violette (PS/MR) ou l’arc-en-ciel (PS/MR/Ecolo).





L'analyse: à quoi est du le manque de confiance entre PS et PTB ?

La première explication n'est pas en Wallonie. Mais au fédéral. Le PTB n'a pas digéré, d'être mis de côté par les informateurs, Reynders et Vande Lanotte, dans les négociations pour former le gouvernement fédéral. Il attendait que le PS condamne cette mise à l'écart. Ce n'est qu'hier, quatre jours après la décision, et après les critiques des communistes, que Paul Magnette a réagi sur twitter. Un petit épisode, mais qui a commencé à froisser, les communistes.

Ensuite, le PS a entamé son 2ème tour de consultation en invitant d'abord le MR. Un choix d'agenda mal passé auprès de Raoul Hedebouw et son équipe. Ils y ont vu un signe, que c'était la coalition PS-MR qui était privilégiée.

Et puis, il y a le passif, entre les deux formations. Et notamment les négociations qui ont capoté en octobre dans trois communes : Molenbeek, Charleroi et Herstal.

Par trois fois, le PS a estimé avoir ouvert une porte de négociation et cherché des points d'accord. Mais il a jugé que le PTB n'avait pas la volonté de prendre ses responsabilités. Dans les trois cas, le PTB n'a pas jugé le PS sincère dans sa négociation.