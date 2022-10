Le PTB réclame une commission spéciale sur les dépenses du parlement wallon

(Belga) Le PTB va réclamer, lors de la séance plénière de mercredi, la mise en place d'une commission spéciale sur les dépenses du Parlement de Wallonie, récemment brocardées par la presse.

"35 millions d'euros au lieu des 10 initialement prévus pour la nouvelle maison des parlementaires. Plus de 2 millions d'euros pour un tunnel inutile qui devait en coûter 700.000. Comment est-ce possible que des dépassements pareils aient été validés par le bureau du Parlement?", s'interroge dans un communiqué publié mardi soir le chef de groupe du parti d'extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango. "Nous n'avons pas encore reçu d'explications de la part du bureau du Parlement. Je n'ai reçu aucune réponse sur les surcoûts, ni à ma demande de convoquer une commission affaire générale pour pouvoir poser des questions. Et la demande d'un audit des finances du parlement par la Cour des comptes a été refusée. Nous avons manifestement affaire à un bureau qui préfère travailler dans l'opacité. C'est pourquoi nous demandons la mise sur pied d'une commission spéciale", explique-t-il. Pour le PTB, les responsables du bureau - Jean-Claude Marcourt (PS), Jacqueline Galant (MR), Manu Disabato (Ecolo), Sophie Pécriaux (PS) ainsi que Sybille de Coster-Bauchau (MR) - doivent être entendus et les documents nécessaires rendus publics. "On parle d'argent public, il est donc normal que les discussions le soient aussi", conclut Germain Mugemangango. (Belga)