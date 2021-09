Le PTB réitère son opposition à Karine Lalieux sur les pensions

(Belga) Le président du PTB-PVDA, Peter Mertens, s'en est pris samedi au projet de réforme du système des retraites présenté par la ministre des Pensions, la socialiste Karine Lalieux, en lui reprochant de maintenir l'âge de départ à la pension à 67 ans, en dépit des promesses électorales avant les scrutins de mai 2019.

"Quelles promesses le Parti socialiste avait-il faites, quelles promesses Vooruit avait-il faites, avant les élections? 'Nous n'entrerons pas dans un gouvernement si l'âge de la pension reste à 67 ans'. Qu'ont dit les Verts ? 'Augmenter les pensions, pas l'âge de la pension'. C'est ce qu'ils ont dit. Mais l'âge de la pension reste fixé à 67 ans, et le PS et le Vooruit sont entrés au gouvernement, tout comme Ecolo et Groen. Et tous ont renié leurs promesses électorales", a affirmé le président du parti de gauche radicale, lors du festival Manifesta organisé ce week-end à Ostende par le PTB et ses organisations, l'association Médecine pour le Peuple et le magazine Solidaire. "Nous avons trois mois pour faire bouger les lignes. Nous avons trois mois pour faire pression en faveur d'une réforme des pensions juste, et nous le ferons", a lancé M. Mertens devant quelques milliers de membres du PTB et de sympathisants. "Dans le passé, les personnes ayant un métier pénible pouvaient prendre leur pension anticipée à 56 ou 58 ans. Ça, c'est fini. C'est du passé. Le nouveau plan de pension de la ministre Lalieux fait travailler les gens plus longtemps. Presque tous les systèmes permettant de s'arrêter plus tôt sont restreints ou bloqués. La ministre dit maintenant qu'on doit pouvoir prendre sa pension à 60 ans +si on a 42 ans de carrière. Mais avoir 42 années de travail à l'âge de 60 ans, quasiment personne n'y arrive. Il faut avoir commencé à 18 ans, donc ne pas avoir fait d'études, ne pas avoir redoublé, ne pas avoir travaillé à mi-temps et ne pas avoir pris de pauses pour les enfants ou pour soigner un parent âgé. Cela ne se produit donc pas", a ajouté M. Mertens. (Belga)