Le PTB s’est abstenu de voter des textes qui condamnent la guerre en Ukraine: une députée du parti s’explique

Sofie Merckx, cheffe du groupe PTB à la Chambre du parlement fédéral, était l’invitée de Pascal Vrebos sur RTL TVI ce dimanche. L’élue du Parti du travail de Belgique a notamment été interrogée sur la position du PTB face à Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine.

Pascal Vrebos: Dans certains conseils communaux, je pense à Charleroi, Molenbeek et Liège, le PTB s’est abstenu de voter pour des résolutions condamnant l’attitude guerrière de la Russie. Vous êtes toujours sous le charme de Poutine?

Sofie Merckx: Non, je pense que c’est vraiment scandaleux ce qui a été dit sur l’attitude du PTB.

Pascal Vrebos: Pourquoi vous ne condamnez pas alors, comme les autres?

Sofie Merckx: Nous avons, et vous pouvez aller regarder dans le conseil communal, dans tous les parlements, tout ce qui condamnait l’attaque immonde de Poutine sur l’Ukraine, nous avons condamné.

Pascal Vrebos: Mais vous vous êtes abstenus de voter.

Sofie Merckx: Nous n’avons par contre pas été d’accord avec certaines pseudo-solutions qu’il y avait dans ces résolutions-là. Quand on parle par exemple d’augmenter le budget militaire en Belgique. Ça veut dire qu’il y a moins d’argent qui peut aller vers le social.

Pascal Vrebos: Mais le PTB qui ne condamne pas vraiment Poutine à 100%, on dirait que vous êtes de nouveau alliés à avec eux.

Sofie Merckx: Je veux rétablir la vérité. On dit parfois que la première victime en cas de guerre, c’est la vérité. Vous pouvez aller regarder, le PTB, dès le début du conflit, a condamné l’attaque immonde que Poutine a fait sur le peuple ukrainien, et nous soutenons le peuple ukrainien et le droit du peuple ukrainien de se défendre.

Pascal Vrebos: Mais pas d’arme à l’Ukraine.

Sofie Merckx: Nous ne voulons pas ajouter de la guerre à la guerre. Nous devons éviter un scénario où on va soit vers une troisième guerre mondiale, soit vers un scénario à l’Afghanistan en Ukraine.