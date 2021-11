Le PTB va changer de président

Peter Mertens cessera de présider le parti PTB-PVDA en fin d'année, quand son mandat actuel prendra fin, a-t-il confirmé dans un communiqué de presse lundi.

Que M. Mertens ne soit pas candidat à sa succession pour 5 années supplémentaires semble surprenant. Les sondages laissent penser que le parti poursuivra sa croissance en 2024. M. Mertens pourrait donc récolter les fruits de son opération de renouvellement du parti, dont il était la figure de proue depuis 2008.

La coordination quotidienne de ce parti qui ne cesse de croître demande cependant beaucoup de temps, si bien que M. Mertens juge qu'il peut de moins en moins se consacrer à la stratégie à long terme, explique-t-il dans De Standaard. M. Mertens entend toutefois rester actif au sein du parti et à l'échelon national en tant que député.

"Je ne quitte pas le navire, évidemment. Mais il est temps qu'un autre capitaine prenne la barre. Je veux prendre le temps de me concentrer sur les questions stratégiques et le développement futur du parti", explique-t-il.

Avec le départ en vue de M. Mertens, une importante élection du prochain président aura donc lieu lors du congrès statutaire du parti le 5 décembre. Une procédure interne est en cours, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au mardi 23 novembre. Les noms de David Pestieau et Raoul Hedebouw, entre autres, sont passés en revue.

Sous la présidence de Peter Mertens, le PTB est passé de 80 sections et 800 membres en 2008 à 400 sections et 24.000 membres de nos jours. "Dans un paysage politique souvent tempétueux, nous avons construit un parti stable et solide qui a grandi fortement en peu de temps", se félicite le bientôt ex-président.



"Le nouveau président ou la nouvelle présidente sera avant tout marxiste et internationaliste. Il ou elle pourra, en compagnie d'une équipe solide, aller de l'avant en s'appuyant sur les fondations que nous avons posées. J'ai toute confiance que ça va aller."