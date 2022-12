Le Qatar soupçonné de corruption au Parlement européen: perquisition au domicile de Marc Tarabella (PS)

Six personnes au total ont été privées de liberté vendredi dans le cadre de l'enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent, annonce le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche.

Quatre individus ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction bruxellois qui dirige l'enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Deux personnes ont été libérées par le juge, ajoute le parquet fédéral.

Par ailleurs, une perquisition a eu lieu samedi soir vers 20h00 au domicile d'un second député européen, ajoute le parquet fédéral. Il s'agit du député européen PS Marc Tarabella, selon une information du Soir et de Knack confirmée à l'agence Belga par l'intéressé. "La justice fait son travail d'information et d'enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n'ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire", a commenté le député.