Le ramadan commence lundi pour les musulmans de Belgique

Le jeûne du mois de ramadan débutera lundi pour les musulmans de Belgique, a annoncé samedi soir l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), l'organe représentatif du culte islamique. Cette annonce fait suite aux conclusions du Conseil des Théologiens, qui s'est réuni ce samedi.

Le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire arabe, déterminé localement en fonction de l'observation du premier croissant de la nouvelle lune, lors de la "nuit du doute". Cette année, le ramadan débutera ainsi en Belgique en même temps qu'en France par exemple. Il s'agit d'une période de prière et de jeûne, qui constitue l'un des piliers de l'islam. Pendant toute sa durée, à l'exception des personnes les plus fragiles, les croyants doivent s'abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Des exceptions existent pour les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, les femmes enceintes, les malades ou les personnes âgées. Le ramadan se termine avec la fête de l'Aïd Al Fitr, la fête de rupture du jeûne. L'an dernier, il avait eu lieu du 17 mai au 15 juin.