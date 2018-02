Le recrutement d'étudiants jobistes commence de plus en plus tôt

(Belga) Avec des créations d'emplois en hausse, nombreux sont les employeurs à peiner à trouver de la main d'oeuvre. Pour pallier cette pénurie du marché du travail, les sociétés recrutent d'ores et déjà des jobistes pour l'été, indique Tempo-Team mercredi. Selon la majorité des employeurs interrogés, engager des étudiants est une importante source pour dénicher de nouveaux talents.

Les indicateurs économiques sont plutôt positifs actuellement. "Sept chefs d'entreprises sur dix envisagent l'avenir de leur société de façon positive, y compris en qui concerne la sécurité de l'emploi", affirme Tempo-Team. En conséquence, six sur dix d'entre eux se disent confrontés à "la difficulté de pourvoir les postes vacants". Pour pallier un manque de main d'oeuvre, près de la moitié dit engager des étudiants pour les vacances ou pour un stage, entre autres dans l'optique de "dénicher et recruter de nouveaux talents". Et cette année, le recrutement a déjà débuté. Le travail étudiant a le vent en poupe, confirme Tempo-Team. "La pénurie sur le marché du travail joue certainement un rôle important dans cette augmentation, mais ce n'est pas le seul facteur: la nouvelle législation sur le travail d'étudiants, plus souple, y contribue aussi", souligne l'agence d'intérim. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1.050 travailleurs et employeurs fin 2017. (Belga)