Le refus de Famiwal est "un échec personnel pour Alda Greoli", pointe Ecolo

Le refus du comité de gestion de Famiwal, la caisse régionale d'allocations familiales, d'octroyer l'indemnité promise de 10 euros aux 120.000 familles lésées par le retard de paiement de leurs allocations familiales est "un échec personnel de la ministre Greoli", a pointé vendredi Ecolo.

"C'est un échec sur toute la ligne pour la ministre qui aura fait preuve d'un amateurisme incroyable dans la gestion de ce dossier", a souligné le parti qui demande dès lors à Alda Greoli "de présenter ses excuses aux familles qui ont cru à son effet d'annonce et qui ne verront rien arriver sur leur compte en banque". Les écologistes plaident également pour l'octroi "d'une compensation sociale aux familles les plus fragiles". "Vous avez décidé que Famiwal allait faire un 'geste commercial' de 10 euros pour chaque famille ayant reçu ses allocations familiales en retard. Ce que l'on vous demande, ce n'est pas un geste commercial pour redorer votre image, mais un geste social pour les 30.000 de ces familles qui vivent dans la pauvreté, et pour qui ce retard a eu des conséquences dans leur quotidien", avait déjà lancé le député Ecolo Matthieu Daele à la tribune du Parlement de Wallonie. Tout comme le PS, Ecolo se dit enfin "extrêmement inquiet quant à la capacité du gouvernement wallon de mener à bien dans les délais impartis le transfert de la compétence allocations familiales" et demandera à la ministre des "garanties" à ce sujet.