Le régime de pension complémentaire étendu à de nouvelles institutions fédérales

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'extension du deuxième pilier de pension aux agents contractuels de dix organisations publiques, dont les agents de la Banque nationale, du Conseil d'Etat et de l'Institut de formation judiciaire, a annoncé la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter.

"Nous voulons ainsi éliminer progressivement les importantes différences entre fonctionnaires contractuels et statutaires", a indiqué la ministre. La mesure vise également à renforcer l'attractivité de la fonction publique. Les différences significatives entre les contractuels et les agents statutaires, notamment en ce qui concerne le régime de pension, font en sorte que de nombreux profils talentueux et prometteurs hésitent à faire carrière dans la fonction publique, a expliqué Mme De Sutter. Le deuxième pilier de pension complète la pension légale. Chaque année, l'État versera 3% du traitement annuel du collaborateur dans un fonds. (Belga)