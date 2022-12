Le remboursement d'un traitement contre la mucoviscidose étendu aux enfants de 6 à 11 ans

(Belga) Le médicament Kaftrio pour le traitement de la mucoviscidose sera intégralement remboursé à partir du 1er février 2023 pour les enfants de 6 à 11 ans qui remplissent les conditions, annonce le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke vendredi. Ce sera également le cas pour le Kalydeco en monothérapie pour les patients à partir de 4 mois.

Le ministre indique avoir trouvé un accord avec l'Inami (l'Institut national d'assurance maladie invalidité) et la société pharmaceutique américaine Vertex. Le médicament est également remboursé pour les patients de plus de 12 ans depuis septembre. Ce nouvel accord permet de garantir les meilleurs soins possibles à plus de 140 enfants de moins de 12 ans atteints de mucoviscidose, précise le ministre. Il ne sera donc plus nécessaire d'introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins, ce qui réduit la période d'incertitude pour le patient et le médecin en attendant que le remboursement soit approuvé. La mucoviscidose est une maladie lourde qui a un impact majeur sur la charge de morbidité et sur la qualité de vie des patients. Plusieurs études cliniques montrent que le médicament Kaftrio optimise la fonction pulmonaire, réduit l'utilisation des antibiotiques et améliore la qualité de vie des malades. Le médicament Kalydeco permet, lui, de rétablir l'équilibre sel-eau dans les voies respiratoires afin de protéger les poumons. (Belga)