Le remboursement des consultations chez le psychologue à partir de l'automne 2018

(Belga) Le remboursement des consultations chez le psychologue clinicien pourra avoir lieu à partir de l'automne 2018, a décidé vendredi le comité ministériel restreint, à l'initiative de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block.

La profession de psychologue et d'orthopédagogue clinicien est officiellement reconnue depuis 2016. Cent vingt-mille patients envoyés par leur généraliste ou leur psychiatre vont pouvoir bénéficier d'un remboursement plus rapide d'un traitement de courte durée chez le psychologue clinicien de première ligne, pour un total de quatre consultations par an au maximum. Il s'agira de traitements pour des affections très courantes telles que les troubles anxieux, la dépression ou l'alcoolisme. Avant la reconnaissance, il pouvait s'écouler plusieurs années avant que le remboursement ne soit effectué. Un budget annuel de 22,5 millions d'euros a été dégagé pour les remboursements. (Belga)

