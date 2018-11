Le réseau RER terminé en Flandre

(Belga) Un nouveau tronçon à quatre voies entre Bruxelles et Denderleeuw a été officiellement inauguré mercredi matin par le Premier ministre Charles Michel, le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot et les CEO de la SNCB et d'Infrabel Sophie Dutordoir et Luc Lallemand. Mise en service le 9 décembre prochain lors de l'application du nouveau plan de transport, cette infrastructure clôt les travaux du RER en Flandre, terminés à 99%. Il ne reste plus que quelques opérations techniques à réaliser à la frontière entre la Flandre et Bruxelles, selon Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge.

Avec cette mise à quatre voies d'un tronçon de 15 kilomètres entre Anderlecht et Lombeek-Sainte-Catherine (Ternat, Flandre orientale), la ligne 50a, la plus fréquentée du pays, voit sa capacité augmenter. Ce chantier représente un investissement de 540 millions d'euros. Les travaux ont débuté en avril 2008. Fin janvier 2016, les deux nouvelles voies, dédiées au trafic RER étaient réalisées. Ensuite, Infrabel à procédé à la rénovation des deux voies centrales, dédiées au trafic national. (Belga)