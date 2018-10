Le résultat du recomptage partiel de votes à Saint-Josse ne sera connu que le 26/11

(Belga) Le résultat du recomptage des bulletins de vote du bureau électoral n°2 de Saint-Josse-ten-Noode ne sera communiqué que le 26 novembre, s'est indigné vendredi le bourgmestre socialiste de la commune bruxelloise, Emir Kir.

"Les votes manquants, qui empêchent toute validation des élections, peuvent avoir un effet sur le nombre de sièges et sur la place des candidats au sein de chaque liste. Attendre les résultats du recomptage jusqu'au 26 novembre, c'est intenable pour les candidats et ça témoigne d'un manque de respect vis-à-vis des électeurs", a-t-il dénoncé. "Je vais demander au parlement bruxellois de faire la clarté le plus rapidement possible sur cette situation", a encore ajouté l'homme fort de Saint-Josse. Le recomptage des votes du bureau n°2, qui a été effectué ce vendredi matin par le collège juridictionnel de la Région bruxelloise, faisait suite au décalage significatif constaté entre le nombre de votants effectifs de ce bureau de vote et celui enregistré au niveau informatique. Le dispositif de vote électronique mis en place par la Région bruxelloise à l'occasion des élections du 14 octobre dernier permettait en effet un double comptage, l'un électronique et l'autre manuel, grâce à un coupon que l'électeur remettait aux assesseurs après avoir accompli son devoir électoral. (Belga)