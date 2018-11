Le roi Philippe appelle les jeunes à construire un monde de paix

(Belga) Les souverains ont assisté aujourd'hui, à titre exceptionnel, à la cérémonie militaire en hommage au Soldat inconnu, aux morts des deux Guerres mondiales et aux militaires tombés lors des missions pour la paix depuis 1945, qui se tient chaque année à la Colonne du Congrès à Bruxelles. La célébration a, cette fois, été marquée par un appel du roi aux jeunes en faveur de la paix.

"Ce monument, érigé en l'honneur de notre premier parlement et de notre premier roi, gardé par le Soldat inconnu, ne parle donc pas seulement de notre passé. Il pointe le doigt vers notre avenir. Il nous invite tous - et les jeunes en premier lieu - à nous engager ensemble dans la construction d'un monde de paix, à apporter chaque jour notre pierre irremplaçable à l'édifice commun", a affirmé le roi Philippe, devant un public venu nombreux à l'occasion de ce centenaire de l'armistice. "Avec un joyeux réalisme, dans les petites choses comme dans les plus grandes", a-t-il ajouté lors d'un discours prononcé devant les présidents de la Chambre et du Sénat, Siegfried Bracke et Christine Defraigne, des représentants du gouvernement et des corps constitués. "Aux jeunes je voudrais dire: le jour viendra où nous ne pourrons plus compter sur la présence chaleureuse d'anciens combattants qui ont défendu notre territoire. Je m'engage de garder vivantes, avec vous, la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus", a poursuivi le souverain. "Et vous, quel plus bel hommage pouvez-vous leur rendre qu'en devenant vous-même des héros? En restant fidèles à vous-mêmes, à votre vocation, tout en vous donnant aux autres. En faisant le choix de la profondeur plutôt que du superficiel et de l'éphémère. En rayonnant autour de vous. C'est ça, être un vrai héros aujourd'hui, même inconnu", a encore dit le chef de l'Etat. (Belga)