Le roi Philippe, Charles Michel et Denis Ducarme ont célébré les 50 ans des indépendants

(Belga) Le roi Philippe a pris part mercredi en fin de journée à la célébration du 50e anniversaire du statut social des indépendants, qui s'est déroulée jusque 19H30 au Bozar à Bruxelles. En présence également du Premier ministre, le ministre des Indépendants et des PME Denis Ducarme y a lancé la campagne "Happy Independent's Year", le site internet associé du même nom et la plate-forme internet #improver.

Le roi Philippe a discuté avec 11 indépendants de leurs situations actuelles et de leurs défis à venir. Une femme enceinte, un indépendant malade et une personne malvoyante ont parlé des sécurités développées avec l'évolution de la législation. Il a également été question de la charge administrative et de l'inquiétude relatives aux pensions. Le Premier ministre s'est ensuite exprimé. "Etre un indépendant, c'est un engagement, une passion, une responsabilité. Cela veut dire que vous créez du travail pour vous-même, mais aussi pour d'autres", a ainsi dit Charles Michel. Denis Ducarme a évoqué des évolutions récentes concernant l'adaptation des cotisations à la situation économique réelle et des avancées effectuées et à venir. Il a ensuite officiellement lancé la campagne, réalisée à son initiative et à celle de l'Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants), en collaboration avec les organisations de travailleurs indépendants UNIZO, UCM, SNI, le SPF Sécurité Sociale et Synergy4. Le site web happyindependentsyear.be donne un aperçu de toutes les réalisations faites en 50 ans pour le statut social de l'indépendant. Au fil des prochaines semaines, une cinquantaine d'indépendants délivreront des témoignages sur leur présent et la perception qu'ils se font de leur avenir à travers de capsules vidéo personnelles. La plate-forme interactive permettra de soumettre jusqu'au 31 août des propositions pour faire évoluer le statut social des indépendants et stimuler l'esprit d'entreprendre. Le ministre Ducarme examinera la faisabilité des quinze idées qui auront remporté le plus de "likes". En Belgique, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de plus de 13% entre 2009 et 2016. Il y en a aujourd'hui plus d'un million sur le territoire belge. "Le statut est un succès parce qu'il est plus attrayant que jamais et dissuade moins que par le passé", a soutenu Denis Ducarme, qui souhaite continuer à faire avancer le progrès social au sein de ce statut. (Belga)