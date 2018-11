Le sapin de Noël qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles a été coupé à Baelen

(Belga) C'est dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald occidental, à Membach exactement, sur le territoire de la commune de Baelen, que le sapin qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles à l'occasion des Plaisirs d'Hiver a été abattu ce mercredi matin, en présence du ministre wallon de la Forêt, René Collin.

L'épicéa de 22 mètres de haut et âgé de 67 ans, est offert à la Ville de Bruxelles par la Wallonie. Le sapin de 4,7 tonnes provient d'une forêt certifiée PEFC, c'est-à-dire qu'elle est gérée de façon durable. Le roi des forêts a été choisi sur base de critères stricts comme le fait qu'il devait avoir une hauteur de minimum 20 mètres, devait être isolé pour être beau à 360 degrés. Il devait aussi se trouver à proximité d'un chemin pour pouvoir être abattu et transporté dans de bonnes conditions. Les manœuvres ont duré plus d'une heure car le sapin ne pouvait pas tomber lors de l'abattage, au risque de voir des branches se casser. Le conifère arrivera sur la Grand-Place, sous escorte policière, jeudi vers 06h00. Cette année, le conifère sera décoré aux couleurs de la Finlande qui sera l'invité d'honneur de cette 18e édition des Plaisirs d'Hiver. (Belga)