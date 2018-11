Le sapin des Plaisirs d'hiver est arrivé en retard

(Belga) Le sapin des Plaisirs d'hiver est arrivé à seulement 08h00 jeudi matin, au lieu de 06h00, sur la Grand-Place de Bruxelles. De par sa grande taille, le convoi a été coincé à plusieurs reprises à cause de travaux dans les petites rues du centre et à l'arrivée sur la place. Il a été planté peu après 09h30.

Le sapin est un épicéa commun de 22 mètres de haut. Il a été prélevé mercredi dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald occidental. "Le sapin a eu un peu de retard, mais il est finalement là et il est majestueux", a commenté Karine Lalieux, échevine de la Culture et du Tourisme. "Il sera garni aux couleurs de la Finlande, en bleu et blanc, puisque la Finlande, patrie du père Noël, est le pays invité mis à l'honneur cette année". Il sera habillé de 200 boules blanches et bleues et d'une guirlande de 1,8 km de long samedi et dimanche. Cette étape décorative mobilisera 8 personnes. Le sapin sera illuminé le 30 novembre dès 17h45 avec un spectacle son et lumière, à l'occasion de l'inauguration des Plaisirs d'hiver. (Belga)