Willy Borsus propose une aide financière à un secteur événementiel aux abois

Environ 1.200 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté ce dimanche au Mont des Arts à Bruxelles. De nombreux secteurs en lien avec le public étaient représentés, à commencer par l'événementiel, les discothèques, le cirque, le cinéma, la culture et l'horeca. Une dizaine d'intervenants ont pris la parole pour exprimer la précarité dans laquelle ils sont tenus depuis plusieurs mois.

Le Gouvernement de Wallonie peut-il leur venir en aide? Willy Borsus était l'invité de Fabrice Grosfilley ce lundi 7 septembre. "Ils vivent une situation très compliquée", a concédé le vice-président de la Wallonie et ministre de l'économie. Avant d'ajouter: "Il y a encore aujourd'hui des entreprises qui n'ont pas repris ou quasiment pas repris".

Face à cela, Willy Borsus propose une intervention financière pour les indépendants et les entreprises lésés."J'ai présenté au Gouvernement le cadre de celle-ci. Il s'agit d'une intervention sur base d'un pourcentage du chiffre d'affaire perdu pendant la période d'été et début d'automne, soit la période d'activité la plus importante. Le volume budgétaire serait de l'ordre de 50 millions d'euros mobilisés par le gouvernement wallon avec certaines modalités. Le but est d'aider rapidement les entreprises concernées", a expliqué Willy Borsus.

Cette mesure est sur la table mais doit encore être validée par le Gouvernement. Concrètement, si la mesure est validée, la Région prendrait en charge 10 % du chiffre d’affaires trimestriel des indépendants (à titre principal) et des petites ou micro entreprises qui justifient d’une diminution de 60 % sur le 3ème trimestre 2020 (en comparaison avec le 3ème trimestre 2019).

Au total, sur le seul volet économique, 600 millions d'euros d'indemnités auront été versées pour soutenir entreprises et indépendants.