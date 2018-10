Le secteur touristique en Flandre se dirige vers un nouveau record

(Belga) Entre janvier et juin 2018, 14,2 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées en Flandre, soit un million de plus que sur la même période l'an dernier (+8%), indique dimanche le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts, dans un communiqué. "L'année 2018 est bien partie pour battre les chiffres records de 2017", se réjouit le ministre.

Les visiteurs étrangers représentent 750.000 nuitées supplémentaires (+11%) tandis que les touristes belges enregistrent 250.000 nuitées de plus (+4%). Les touristes étrangers venaient surtout des pays voisins. Ainsi, les Allemands étaient 10% de plus à se rendre en Flandre, les Français et Britanniques 12% de plus. Les Chinois ne sont pas en reste (+24%), tout comme les Brésiliens (+20%) et les Américains (+17%). De plus en plus de visiteurs étrangers viennent en Flandre pour un court séjour, avec un nombre de nuitées limité, semble-t-il. (Belga)