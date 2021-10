Le Sénat dévoile le portrait de son ex-présidente, Sabine de Bethune

(Belga) Le Sénat a dévoilé lundi le portrait de celle qui fut sa deuxième présidente, après avoir siégé pas moins de 27 ans au sein de cette assemblée pour le compte du CD&V, Sabine de Bethune, désormais juge à la Cour constitutionnelle, a constaté l'agence Belga.

Ce portrait "moderne" et "stylisé" est l'oeuvre de l'illustratrice Goele Dewanckel. Il représente Mme de Bethune - la deuxième femme à avoir présidé, de 2011 à 2014, le Sénat après Anne-Marie Lizin (PS), assise devant un bouquet de fleurs, qui illustre chacune une tranche de vie de l'ancienne sénatrice et 35e présidente de la haute Assemblée, née au Congo et vivant dans la vallée de la Lys. Mme de Bethune a été désignée en juin dernier comme juge à la Cour constitutionnelle, après une longue carrière politique, marquée notamment par ses positions en faveur des droits des femmes. (Belga)