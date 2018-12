Le Sénat poursuit les efforts budgétaires et réduit sa dotation de deux millions d'euros

(Belga) Le Sénat a décidé vendredi de réduire de 42 à 40 millions d'euros sa dotation de fonctionnement pour l'année 2019. L'année dernière, la Haute assemblée avait également approuvé une réduction de ses subsides, à hauteur de 4 millions d'euros, par rapport à ce qui était envisagé initialement. D'après les prévisions budgétaires pour l'année prochaine, approuvées à l'unanimité vendredi en séance plénière, 70% des dépenses du Sénat servent à rémunérer ses membres.

La dotation du Sénat a été considérablement diminuée ces dernières années: de 70 millions d'euros en 2013, elle a chuté à 40 millions l'année dernière, soit une baisse de 42,67%. "Mais si l'on tient également compte de l'inflation, il s'agit d'une réduction de plus de 50%", relève Bert Anciaux (sp.a), rapporteur du budget. En décembre dernier, le Sénat avait décidé de réduire sa dotation de plus d'un million et demi d'euros. En janvier, quatre millions d'euros supplémentaires avaient été ajoutés à cet effort budgétaire, grâce au transfert vers la Chambre des coûts liés au corps de sécurité chargé d'assurer la protection de l'ensemble du parlement fédéral. Mais la réduction drastique des coûts de personnel que ce transfert a entraîné a été en partie réduite à néant en raison d'un certain nombre de frais liés à l'année électorale et à l'accélération de l'inflation. Au bout du compte, le budget du Sénat a été réduit de 1,35 million d'euros, ressort-il d'un rapport sur le sujet. Le Sénat s'attend pour 2019 à des dépenses atteignant 44,77 millions d'euros. Celles-ci sont couvertes par une dotation fédérale de 40 millions d'euros, 100.000 euros de revenus financiers et 4,67 millions de moyens propres. Le personnel statutaire représente 45,90% des dépenses du Sénat tandis que le personnel politique correspond à une dépense de 23,17%. Les autres frais concernent les traitements des anciens sénateurs (11,96%), les frais de fonctionnement (11,51%), les subsides aux groupes politiques (3,11%), les sénateurs cooptés (2,52%) et les relations bilatérales et multilatérales (1,81%). (Belga)