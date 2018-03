Le service minimum sur le rail est finalisé

(Belga) Le service minimum s'appliquera désormais lors d'une grève sur le rail. Des milliers de cheminots devront faire savoir s'ils participent ou non à la grève et l'offre de trains sera adaptée pour les passagers. Les différentes sociétés ferroviaires ont terminé les dernières étapes formelles ces derniers jours.

Mardi, les comités de direction de la SNCB et d'Infrabel avaient déjà donné leur feu vert et c'était au tour de HR Rail, l'employeur juridique du personnel, de se prononcer mercredi. Le conseil d'administration a entériné la manière dont les travailleurs devront signifier s'ils font grève ou non. "La continuité du service est d'application désormais lors des grèves", souligne HR Rail. Les syndicats veulent toujours contester juridiquement le service minimum.