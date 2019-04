Le SETCa en campagne "pour préserver la sécurité sociale"

(Belga) Le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCa) a officiellement lancé lundi sa campagne visant à préserver la sécurité sociale, en installant un rodéo éphémère place de la Chapelle à Bruxelles pour montrer que "sans la sécurité sociale, tout le monde tombe". Le système de sécurité sociale en Belgique fête cette année ses 75 ans. Le syndicat a appelé ses militants présents à voter le 26 mai prochain pour des partis de gauche.

"Depuis cinq ans, le gouvernement n'a de cesse de remettre en cause les acquis de la sécurité sociale: prix des médicaments, réintégration des malades, le tax-shift, le détricotement du 1er pilier des pensions,...", pointe la vice-présidente du SETCa, Myriam Delmée. "Dans l'isoloir, il faut se poser la question: qui va protéger et renforcer la sécurité sociale dans les années à venir?" "Nous en avons besoin à tous les moments de notre vie, dans les bons comme les mauvais moments. Elle est un filet de sécurité qui permet à beaucoup de ne pas sombrer dans la précarité. C'est le plus beau système qui a été mis en place depuis la fin de la guerre et il est fondamental de le préserver", poursuit-elle. A ce titre, Myriam Delmée et Erwin De Deyn, président du SETCa, ont appelé la centaine de militants présents lundi à diffuser largement les affiches de la campagne, qui sera également déclinée sur les réseaux sociaux. "Nous devons faire en sorte que le 26 mai soit une victoire pour les partis de gauche", ont-ils conclu. (Belga)