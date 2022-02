Le site mypension.be refinancé

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi la mise en œuvre de plusieurs projets de numérisation concernant l'application mypension.be, pour un montant total de 34 millions d'euros, annoncent les ministres des Pensions Karine Lalieux et des Indépendants David Clarinval dans un communiqué commun.

Les investissements viseront notamment à intégrer les pensions étrangères au site mypension.be et à garantir une protection optimale contre les risques liés à la cybercriminalité. Ils permettront aussi la création d'une vue d'ensemble intégrée sur la page d'accueil, reprenant tous les droits constitués dans les deux premiers piliers: la pension légale et la pension complémentaire, détaille le communiqué. Une attention particulière sera enfin portée à l'intégration et l'automatisation des données des indépendants. "Alors que le gouvernement s'est engagé à généraliser davantage le second pilier pour tous les travailleurs salariés et indépendants, il est indispensable que mypension.be donne aux visiteurs une vision claire et directe sur ce qu'ils ont déjà cotisé et ce à quoi ils auront droit à l'heure de la retraite", commente Karine Lalieux. Pour David Clarinval, "ce projet de digitalisation relatif à la plateforme mypension.be est une très bonne nouvelle pour tous nos travailleurs indépendants et pour l'INASTI. Grâce à une gestion proactive des carrières et à un accompagnement personnalisé, chaque utilisateur pourra obtenir des informations claires et fiables sur ses droits." (Belga)