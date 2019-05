Le sort des travailleurs de Durobor au coeur d'échanges tendus au Parlement de Wallonie

(Belga) Le député socialiste sonégien Patrick Prévot n'avait pas de mots assez durs, vendredi en séance plénière du Parlement de Wallonie, à l'égard du ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, dont il dénonce la gestion "catastrophique" dans le dossier Durobor. Établie à Soignies, l'entreprise a fait aveu de faillite en début de semaine, laissant ses 154 travailleurs sur le carreau.

"Votre gestion du dossier Durobor est à l'image de votre bilan: catastrophique", a asséné un Patrick Prévot visiblement énervé lors des questions d'actualité posées aux ministres régionaux par les députés. "Je vous ai demandé si vous aviez pris des contacts avec les responsables de l'entreprise. Les avez-vous rencontrés ou vous êtes-vous rendus sur place? Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Je me demande si le sort de l'usine et de ses travailleurs aurait été différent si elle s'était trouvée en région liégeoise", a poursuivi le parlementaire socialiste, regrettant la "résignation" du ministre et "son manque d'emballement". "Vous n'avez strictement rien fait", a-t-il encore martelé. Violemment mis en cause, le ministre Jeholet (MR), lui, a rappelé que même sur les bancs de l'opposition, il n'avait jamais reproché la faillite d'une société à un ministre de l'Economie. "Dans le dossier Durobor, nous avons été en contact avec les investisseurs, avec la Sogepa et avec les banques de manière continue", a-t-il ajouté. "Nous sommes ouverts à toutes les solutions qui permettraient un maintien de l'activité mais malheureusement, les investisseurs ne se bousculent pas", a enfin rappelé M. Jeholet. (Belga)