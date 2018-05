Le sp.a présentera une liste citoyenne à la Ville de Bruxelles, sans Pascal Smet

(Belga) La section sp.a de la Ville de Bruxelles a décidé lundi soir de présenter une liste citoyenne en vue des élections communales d'octobre, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Le ministre régional Pascal Smet n'en fera pas partie.

La Ville de Bruxelles est l'une des communes de la Région où les socialistes flamands ne figureront pas sur la même liste que leurs camarades francophones. Les relations entre les deux sections s'étaient considérablement dégradées après la révélation du scandale du Samusocial qui visait l'ex-bourgmestre, Yvan Mayeur. L'échevine aux Affaires flamandes et à la Participation et revitalisation urbaine, Ans Persoons, avait quitté le collège communal au mois de juin car elle refusait, disait-elle, d'envisager d'accorder encore un mandat d'échevin à M. Mayeur. Mme Persoons mènera la liste. Les premiers noms seront communiqués d'ici la fin du mois. "Nous devons faire de la politique autrement dans cette ville. Cette collaboration est une réponse à ce constat. Ce sont des Bruxellois engagés, en provenance de tous les quartiers et différentes communautés, qui reflètent la richesse de notre ville, qui figureront sur notre liste", a souligné Mme Persoons qui veut pour la Ville une politique "plus sociale, plus progressiste et plus durable". Après 12 ans au conseil communal, le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. "Dans l'esprit du décumul, le moment est venu pour un renouveau au niveau local. Participer à une élection pour démissionner directement si l'on est élu fait partie de l'ancienne culture politique", a-t-il expliqué. M. Smet dit vouloir se consacrer pleinement à son mandat à la Région et aux élections régionales de mai 2019. (Belga)