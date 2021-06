Le sport délaissé à la rentrée ? La ministre wallonne réfléchit à un "pass découverte" de 30€

Valérie Glatigny, ministre wallonne des sports et de l'enseignement supérieur, était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce mercredi. Ce 9 juin, la vie reprend dans beaucoup de secteurs, y compris sportif (voir les détails).

Mais beaucoup de clubs indiquent qu'ils ne vont pas vraiment reprendre, que c'est une saison blanche. Y a-t-il risque que même en septembre, la pratique sportive baisse d'un cran ?

"Je vois beaucoup de reprises sportives, je reçois beaucoup d'invitations. Mais il y a évidemment un risque qu'on ait beaucoup moins d'affiliés dans les clubs et les fédérations. Ils sont préoccupés. C'est la raison pour laquelle, avec le gouvernent, on a dégagé des moyens pour reconnecter les sportifs sur une pratique en club. L'idée est de proposer un pass pour que les sportifs puissent essayer trois disciplines différentes pour retrouver le chemin d'une activité. L'objectif est qu'il soit là pour la rentrée: un montant à disposition pour le sportif et un pour le club qui parviendrait à convaincre une personne de s'affilier". Il serait question d'un 'chèque' de 30€, avec un budget total de 600.000€.

Elle a ajouté que "tous les vestiaires et toutes les douches devraient sans doute rouvrir fin juin, début juillet", alors que pour l'instant seuls les piscines et les sports professionnels peuvent ouvrir ces infrastructures.

Dans son interview, Valérie Glatigny a également évoqué le fait qu'elle ne recommandait pas de tester tous les jeunes qui partiront cet été en camp de mouvement de jeunesse, et la rentrée en 100% présentiel dans l'enseignement supérieur qui était pratiquement garantie.