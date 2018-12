Le SPW et le Centre de crise de l'Intérieur primés aux e-Gov awards décernés par Agoria

(Belga) La direction Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie a été primée jeudi soir lors de la remise des e-Gov awards par la fédération de l'industrie technologique Agoria. C'était la 15e édition de ce concours récompensant "des projets numériques des autorités publiques, qui visent à rendre la vie des citoyens et entrepreneurs plus agréable et plus efficace".

C'est plus précisément le projet eComptes au SPW qui a été salué dans la section "rentabilité". "Le projet eComptes a permis de réaliser une importante économie d'échelle car avec un seul système la Région wallonne fournit aux pouvoirs locaux un outil d'aide à la gestion et récolte l'information financière de façon dématérialisée", a expliqué Agoria. La direction générale du Centre de crise du SPF Intérieur a été également récompensée pour son projet Geonavotool, un outil multidisciplinaire pour la première fois mis en place lors du sommet de l'Otan de juillet dernier. L'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) s'est aussi distingué pour son site internet "Closer to van Eyck", permettant d'admirer dans le détail l'œuvre du peintre flamand Jan Van Eyck. L'ensemble de la compétition a vu s'imposer un portail de recherche développé par le département Économie, Science & Innovation des autorités flamandes. Le portail FRIS (Flanders Research Information Space) est consacré aux chercheurs du nord du pays et leurs travaux. Il vise notamment à rapprocher les chercheurs entre eux et à encourager la recherche interdisciplinaire.