Le successeur de Jean-Luc Crucke sera Adrien Dolimont

Plusieurs sources nous confirment l'information de nos confrères de Sud Presse : le MR a choisi Adrien Dolimont comme nouveau ministre wallon du Budget.

Ce jeune trentenaire est actuellement président du CPAS d’Ham-sur-Heure Nalinnes. Il était censé devenir bourgmestre fin de l'année dernière mais l'actuel maïeur ne lui avait finalement pas cédé son écharpe. Ingénieur et consultant, il avait été élu échevin à l'âge de 18 ans.

Invité ce matin de Bel RTL, le président du MR qui annoncera officiellement la nouvelle à 10h30, s'était refusé à dévoiler son nom mais avait donné des informations sur son profil. "Ce sera un ministre MR qui a travaillé avant d'arriver là et qui a les compétences. Il sera un ministre de combat pour redresser les finances wallonnes parce qu'aujourd'hui les finances et de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont dans un état extrêmement préoccupant. On va devoir faire des efforts et donc la personne qui sera désignée devra être un grand technicien et quelqu'un qui a beaucoup de courage", a-t-il expliqué.

Les noms d’anciens ministres comme Philippe Goffin et Sabine Laruelle avaient circulé, tout comme ceux des jeunes Hennuyers Maxime Daye et Hervé Cornillie.

Un cadeau empoisonné

Le portefeuille du budget est un cadeau empoisonné pour le nouveau ministre. Une économie de 150 millions d’euros est inscrite au budget 2022. A laquelle il faudra ajouter un nouvel effort de 150 millions l’année suivante. Et ainsi de suite pendant 10 ans. Aucune piste n'a jusqu’ici été dégagée pour faire ces économies.

Il faudra également mener une réforme de la méthode budgétaire : le budget à base zéro. Il s'agit un grand chantier qui vise à repartir de zéro et éplucher chaque dépense.

Enfin, il y a la dette abyssale, de la région : en 2021, la dette est passée à deux fois ce que la Wallonie engrange comme recettes sur une année. Et cette dette va continuer à se creuser. 50 milliards de dettes en 2030, selon les projections de la Cour des Comptes, sans un virage sérieux de nos politiques et des recettes.

Ces derniers mois, les aides Covid et les inondations ont plombé une situation déjà inquiétante auparavant. Et à partir de 2024, les aides transférées de la riche Région flamande vers la plus pauvre Wallonie vont se réduire peu à peu.