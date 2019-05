Le système "cash for car" n'attire pas les foules

(Belga) Le système "cash for car", qui permet aux Belges d'échanger leur voiture de société contre un montant net mensuel pouvant s'élever jusqu'à 700 euros, ne fait pas recette, rapportent jeudi L'Echo et De Tijd. Un an après son lancement, seuls 142 travailleurs ont opté pour ce système sur les 24.000 entreprises accompagnées par le fournisseur de services en ressources humaines SD Worx.

Le montant moyen touché par ces travailleurs s'élève à 525 euros par mois. Chez Acerta, concurrent de SD Worx, un travailleur sur 1.000 a échangé sa voiture contre du cash. Selon les experts, le budget mobilité, qui permet aussi aux travailleurs d'échanger leur voiture contre une somme d'argent mensuelle, rend ce système de "cash for car" superflu. (Belga)