Le "Talent" sera désormais un moyen de paiement accepté par la commune d'Ottignies

Le conseil communal d'Ottignies a voté mardi soir, pratiquement à l'unanimité, un point concernant la monnaie locale Le Talent. Lancée en octobre 2016 par un groupe de citoyens d'Ottignies - Louvain-la-Neuve désireux de mieux soutenir l'économie locale, cette monnaie sera désormais acceptée comme moyen de paiement lors de certaines transations entre les citoyens et l'administration communale ottintoise. Le Talent circule aujourd'hui dans 5 communes (Ottignies Louvain- la-Neuve, Court-Saint-Etienne, Genappe, La Hulpe et Villers-la-Ville), et est accepté dans plus de 150 commerces.

Encourager la naissance d'une monnaie locale était un des points figurant dans le Plan stratégique transversal (PST) élaboré par la majorité Ecolo-PS-cdH aux commandes à Ottignies Louvain-la-Neuve. La décision du conseil communal de mardi soir, qui consiste à approuver une convention passée avec l'asbl qui gère cette monnaie locale (www.letalent.be), permet désormais aux citoyens d'utiliser cette monnaie lors de certaines transactions à l'administration communale, notamment pour la délivrance de certains documents admistratifs, la location de salles communales, les redevances pour occupation de l'espace public ou encore l'achat de sacs poubelles. "Le fait que la Ville accepte et écoule des Talents est une étape importante: la collaboration avec la Ville contribue à crédibiliser la monnaie locale et fournit des services supplémentaires aux détenteurs de Talents. Nous renforçons donc son rôle et son importance, parce que nous sommes convaincus des retombées positives d'une monnaie locale complémentaire", indique l'échevin des finances d'Ottignies, David da Câmara Gomes (Ecolo).