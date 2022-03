Le taux d'occupation à la Côte pour les vacances autour de 80%

(Belga) Si l'année record de 2021 ne sera pas battue, les chiffres des réservations dans les hôtels du littoral belge à l'aube des vacances de Pâques sont plus élevés qu'en 2019, se réjouit jeudi l'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer. Les taux d'occupation oscillent entre 70 et 80% pour la première semaine des congés. Les réservations augmentent ensuite pour la deuxième, entre 80 et 90%. Le secteur touristique à la Côte mise aussi sur les réservations de dernière minute.

Les campings connaissent un début de congés timide, avec une amélioration attendue pour la deuxième semaine, qui précède le week-end prolongé. Les vacanciers en recherche d'escapades dans les 10 stations balnéaires de la Côte pourront profiter de la nouvelle application "swipe up du littoral", souligne Westtoer. (Belga)