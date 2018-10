Le tirage de l'Euro Millions fait un multimillionnaire en Suisse

(Belga) Le tirage de mardi de l'Euro Millions a fait un multimillionnaire en Suisse. Il s'agit d'un nouveau record pour la Suisse, selon le porte-parole de Swisslos. Pour remporter le jackpot, il fallait cocher les numéros 7, 17, 29, 37 et 45, ainsi que les étoiles 3 et 11.

Le gagnant, qui empoche 183.897.039,3 de francs suisses, vient du nord-ouest de la Suisse, de la région comprise entre Bâle, Soleure et Aarau, a précisé la loterie alémanique. Sa mise était de 24,5 francs. Il dispose de six mois, à compter de la date du tirage, pour se manifester. Près de 20 millions de joueurs de neuf pays européens participent à chaque tirage, le mardi et le vendredi, de la loterie. Chacun d'entre eux possède une chance sur 139 millions de découvrir la formule gagnante pour décrocher la cagnotte. (Belga)