Le traçage des malades débute lundi à Bruxelles, est-on obligé de collaborer? "Disons que oui, on part d'un principe de solidarité"

Invité de Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50 sur Bel RTL, le ministre bruxellois de la Santé, l'Ecolo Alain Maron, a détaillé le fonctionnement des call-centers censés nous appeler lorsque nous serons atteints du Covid-19. Ils seront opérationnels à partir de lundi même si "il y a déjà des appels qui se passent" dans une actuelle phase de test.

Si vous avez des symptômes, votre médecin traitant va vous encoder dans le système de tracing. Alors, "un employé vous appellera pour voir avec vous les personnes avec qui vous avez été en contact 48 heures avant le début des symptômes".

Est-on obligé de collaborer lorsqu'on reçoit cet appel ? "Disons que oui, répond le ministre. On part d'un principe de solidarité. (...) Ce n'est qu'en mettant en quarantaine les gens les plus à risque et les plus malades que nous arriverons à retrouver de la liberté pour tout le monde". Les call-centers pourront donc "obliger" les personnes à rester en quarantaine.

