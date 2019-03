Le traditionnel marché des gourmets déménage à Seraing

(Belga) Pour sa 18e édition, le marché des gourmets quitte l'abbaye de la Paix Dieu à Amay pour s'installer sur le site du Val Saint-Lambert, à Seraing. Un grand changement motivé par diverses raisons, notamment l'accessibilité, a indiqué vendredi Michel Troisfontaine, membre-fondateur du Rotary club de Flémalle, qui organise l'événement.

Depuis la première édition du marché des gourmets, celui-ci s'est toujours déroulé dans le cadre prestigieux de l'abbaye de la Paix Dieu à Amay. En 2019, pour sa 18e édition, le marché déménage vers un autre site d'exception qui est celui du Val Saint-Lambert à Seraing. Ces 30 et 31 mars, il s'établira non pas dans le château, qui ne s'y prêtait pas vraiment, mais bien dans les salles de l'abbaye. Plusieurs raisons expliquent ce déménagement. Pour une question purement pratique, d'abord, sachant qu'il y a eu du changement au sein de l'équipe du Rotary club de Flémalle et que le souhait de se rapprocher de la commune où est basé le club a été exprimé. "Et il se fait que le site du Val Saint-Lambert, tout proche, est formidable. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile au niveau du parking car à la Paix Dieu, il fallait se garer sur les pelouses et lorsqu'il pleuvait, c'était la catastrophe. De plus, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, le site est plus facilement accessible en bus", explique Michel Troisfontaine. Le site apporte également des facilités en terme de logistique puisque, précédemment, il fallait disposer de trois chapiteaux pour y installer les exposants et ce, en plus des espaces qui leur étaient dévolus dans les bâtiments. A Seraing, tous les exposants seront abrités dans les salles de l'abbaye. "Ce sera plus confortable. Le site présente également une opportunité d'extension au regard des projets prévus au Val", ajoute-t-il. Entre 30 et 40 exposants, essentiellement belges et français, y présenteront divers produits de bouche. Les organisateurs ont bien conscience que le fait de changer les habitudes constitue un challenge mais ils sont malgré tout confiants sachant que 85 % des exposants fidèles seront présents à cette 18e édition à Seraing. (Belga)