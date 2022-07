Le trafic déjà dense sur les routes des vacances, surtout en France et en Allemagne

(Belga) Le premier "week-end classé noir" sur les routes des vacances a commencé. Le trafic est déjà dense vendredi soir en France (avec 640 kilomètres de file) et en Allemagne (surtout sur l'A8 entre Stuttgart et Munich), indique le VAB.

En France, les automobilistes sont nombreux à se diriger vers le sud. Ceux qui circulent du Luxembourg vers Lyon et la frontière espagnole doivent tenir compte d'un temps de retard de près de deux heures. Les ralentissements sont encore plus importants entre Lille, Paris, Bordeaux et l'Espagne, avec trois heures d'attente. En Allemagne, le VAB signale un temps d'attente de plus de 2h30 sur l'A8 entre Karlsruhe, Stuttgart et Ulm, ainsi que plus d'une heure de ralentissement entre Neurenberg, Munich et Salzbourg. L'affluence est également forte en Autriche et en Suisse, surtout en direction du tunnel du Gottard. Le VAB recommande aux voyageurs d'éviter de circuler samedi, journée la plus chargée, ou de partir plus tard dans la matinée. (Belga)